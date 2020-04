Tellijale

Vähesed kahtlevad, et viiruse SARS-CoV-2 (ja selle mutatsioonide) puhangu järgne maailm ei ole enam endine. Me ootame pandeemia vaibumist ja normaalsusse tagasi pöördumist, kuid tuleviku normaalsus – saabugu ta kõigi rõõmuks eeldatust varem – esitab indiviididele ja perekondadele, ühiskondadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele uusi väljakutseid, valikuid ja võimalusi.

Valdav osa eksperte on arvamusel, et pandeemia ei ole kaugeltki läbi, kuigi mõnes riigis ja piirkonnas on lootustandvaid märke. Negatiivsete tagajärgede ja muutuste ulatus sõltub kriisiolukorra tõusvas joones kestmise ajast läänemaailmas, kuid ka Covid-19 uute kollete tekkimisest Venemaal, Indias, Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ja mujal, mis on võrreldavad Wuhani, Lombardia ja New Yorgiga.