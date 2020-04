Nakkusohtliku viiruse leviku ajal on mõistlik, kui inimesed ei tule suurel hulgal kokku. Siiski ei tohi unustada, et on inimesi, kes peavad tööl käima ja kõiki kruvisid kinni keerata ei saa. Peab ka küsima, millised tegevused on parimad viiruse leviku tõrjumiseks ja milliste taga paistab enesenäitamine, arutlesid Rein Lang ja Väino Koorberg Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses».

«Mind väga häirib see, et võimendatakse üleskutseid kruvide kinnikeeramisele,» sõnas Koorberg. «Väga mugav on avalikus teadmisruumis öelda, et kõik tuleks kinni panna. Vaadake, seal on pood lahti, vaadake, see leivakombinaat veel tegutseb, põllumees läheb veel traktoriga põllule. Sellel ajal, kui kõik peaksid maske kandma. Selle hüsteeria käigus kipume ära unustama, et tõepoolest ongi veel väga palju inimesi, kes peavadki igapäevaselt tööl käima.»

«Kas me ei kipu mitte teinekord ära unustama, et kõigi nende erimeetmete eesmärk on vähendada viiruse levikut?» küsis Lang. «Eile õhtul vaatasin ma «Aktuaalset kaamerat» ja leidsin sealt väga positiivse uudise – politsei seisukohast –, et vot kus vägev värk, meie kasutame nüüd droone selleks, et valvata metsapiiri Eesti ja Läti vahel. Me oleme teravdatud tähelepanu alla võtnud justnimelt need väikesed teed, mida pidi võib-olla üks inimene päevas kunagi ammu liikus, nüüd siis ei tohiks liikuda mitte keegi,» ütles Lang.

«Kas see on siis eesmärgipärane tegevus, et politsei paneb oma ressursi sinna, et takistada sellel ühel õnnetul matkajal või talumehel minna Ruhjasse poodi? See on viirusetõrje seisukohast üks tulipunkte või?» küsis Lang.

Koorberg tõi välja, et viiruse massilevik on seotud suurürituste ja meditsiinisüsteemiga. Ta kritiseeris, et Eesti on leidnud palju nišivaldkondi, kus ennast kriisi tingimustes teostada. Et saaks leida rakendust rohketele droonidele ja toredasti ratsutada idapiiril. Ehk on teravamaid probleeme, kuhu politsei peaks oma jõu suunama, sõnas ta.