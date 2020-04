Normaalne laevaühendus Soomega taastub ilmselt kiiremini kui Rootsiga, prognoosis Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene Kuku raadio saates «Nädala tegija». Turismisektori täielikuks taastumiseks aga läheb vähemalt poolteist aastat.

Rootsi ei ole küll nominaalselt piire Eesti reisijatele sulgenud, kuid Eestis ootab tulijaid 14-päevane karantiin. Seetõttu ei ole ka palju neid vabatahtlikke, kel oleks tahtmist naaberriiki külastada. Soome ei saa tavareisija kindlasti minna enne 13. maid, sest selle ajani on pikendatud eriolukorda. See ei tähenda, et Tallink tingimata mai keskpaigast sõidud taastaks.

Tallinki aprillikuu käive on kukkunud 90 protsenti, möönis Nõgene. Tavaolukorras teenib Tallinn 55-60 protsenti laeval tarbimisest, 20-25 protsenti piletitulust ning kargo osakaal on ainult 15 protsenti. Kaubaveod praegu küll toimuvad, aga kõik laevad ei sõida. Ajutiselt on Eesti riik tellinud Eesti ja Saksamaa vahele liini, mis on jõus 18. aprillini.

Turismisektor sai koroonapandeemiast kõige suurema kahjumi ning selle taastumine võtab kõige rohkem aega, sest inimesed kõhklevad reisimise eest ka siis, kui piirid taas avatakse. Nõgese sõnul on nad prognoosinud, et turismi taastumiseks läheb vähemalt poolteist aastat, kui mitte kauem. Laevandussektori toetamiseks on Eesti ja Soome võtnud vastu abimeetmed, et kui laevad hakkavad uuesti sõitma, siis iga tehtav reis ei süvendaks kahjumit. Nõgene avaldas lootust, et ka Rootsi on kokku panemas abitoetust.