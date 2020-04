Briti peaministri Boris Johnsoni Covid-19-diagnoosi järel Downing Streetilt tulnud sõnumid panid rahva arvama, et valitsusjuht on õige varsti tervena tööpostil tagasi. Möödunud pühapäeval haiglasse ja päev hiljem intensiivravile sattumine paljastasid, et tema võitlus on arvatust sootuks raskem. Õnneks on viimased päevad toonud julgustavaid sõnumeid.

On aga selge, et veel kuu aega tagasi karjaimmuunsusest rääkinud Briti valitsust ei ole vaja viiruse tõsiduses enam veenda. Kriisi olukorras on brittidel nüüd peaminister, kes teab, millest räägib. Johnsoni kõrvus võiks meelitusena kõlada see, et tal on omamoodi võimalus astuda oma iidoli Winston Churchilli jälgedes. Riigi Teisest maailmasõjast läbi vedanud Chur­chill teadis veteranina vägagi hästi, mis on sõda. Johnsoni ajal toimuvas sõjas on vastane nähtamatu, aga riiki juhib mees, kes on vaenlasele ise silma vaadanud.