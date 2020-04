Tellijale

Tõsine kriis, millega nii Eesti kui kogu ülejäänud maailm praegu ootamatult võitlema peab, jätab kindlasti mitmeid negatiivseid jälgi. Samas olen veendunud, et tänu sellele käivitub ka hulk lennukaid ideid, millest omakorda sünnib uusi tooteid või teenuseid, millele me seni isegi mõelnud pole. Tuleviku normaalsus saab olema erinev sellest, mida me eriolukorra-eelsest ajast mäletame. Nii nagu 9/11 muutis nii ühiskondlikku turvatunnet kui näiteks lennunduse toimimist, muudab maailma ka koroonaviirus.

Läbi ajaloo on rasked perioodid olnud uute teaduslike avastuste allikaks ning samal ajal ka jäädavalt muutnud inimeste harjumusi ja tõekspidamisi. Näiteks ei naasnud ameeriklased – erinevalt Nõukogude Liidust – viimase suure üleilmse pandeemia järel kunagi ühiste joogitopside kasutamise juurde, mis oli enne Hispaania gripi tapvat lainet väga tavaline nii koolides, raudteejaamades kui mujal. Praegu tundub see, et joogikraani kõrval on klaas, mida kasutavad päeva jooksul sajad või tuhanded inimesed, täiesti vastuvõetamatuna.