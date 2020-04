Kuidas praeguses olukorras toetada ülekoormatud ja stressi all töötavaid tervishoiutöötajaid, kellest sõltub meie kõigi heaolu, et nad vaimselt ei murduks, kirjutab MTÜ Vaikuseminutid tegevjuht Nelli Jung.

Meieni jõuavad hirmutavad pildid ja kirjeldused Itaaliast, kus haiglad on ülekoormatud, stress on meeletu ja personal peab tegema raskeid otsuseid: kellel lasta elada ja kellel mitte… Aga kujutleme korraks, et peaksime neid kirjeldusi ja andmeid vaatama tervishoiutöötaja pilguga, kes võib ka Eestis sarnasesse olukorda sattuda. Võib-olla on kolleegidest osa juba haiged või napib kaitsevahendeid? Kuidas end tunneksime?

Kuressaare haigla kirjutab sotsiaalmeedias: «...kogu meie haiglat töös hoidev personal on eesrinne. Personali seas on hetkeseisuga (27.03) 21 koroonapositiivset. /.../ Need, kes töötavad, teevad seda mitme eest. Kogu see tugisüsteem – õed, hooldajad, ämmaemandad, kokad, kuni koristajateni välja – nemad ongi meie eesrinne. Samuti vabatahtlikud. Seda masinavärki hoiab töös kõigi nende inimeste pingutus, sest toimimiseks on kõik mutrid olulised.»