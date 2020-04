Soovituste andmisel mõeldi kõige teravamalt intensiivravi peale, sest see on peamiseks pudelikaelaks haigete päästmisel. Sellele lisaks antakse soovitusi haiglaravi korraldamiseks ka siis, kui olukord ei lähe nii kriitiliseks, tõi Sutrop välja. Need näiteks puudutavad lähedaste eest hoolitsemist ajal, kui haiglates on patsientide külastamine keelatud. Sutrop kutsus üles valitsust eraldama lisaressursse, et toetada kõigi haiglaravi vajavate vaimset tervist.

Kõikidel patsientidel on võrdne õigus ravile. Kriitilistel aegadel, kui ressursse ei jätku, tuleb valikuid teha. «Kui kõiki võrdselt kaaluda, siis tõepoolest on õige see, et kedagi ei peaks jäetama kõigepealt kõrvale lihtsalt sellepärast, et tema vanus passis on selline. Seda tähendabki see, et lähtutakse eelkõige meditsiinilistest kriteeriumitest, ravi tulemuslikku prognoosist ja ennustatavast elukvaliteedist pärast ravi,» selgitas Sutrop. Ehk siis aluseks ei võeta ainult inimese vanust, ent kaasnevaid haigusi arvesse võttes on enamasti šansid suuremad noorematel inimestel.