Peaks-tuleks-võiks seltsis võib sisu ka ainult eesti keeles suheldes tõlkes kaduma minna. Koroonarindel on aga vaja mõelda, kuidas sõnastada lubatu, keelatu ja kohustuslik nii, et kõik mõistaksid neid samamoodi, kirjutab kolumnist Ülle Leis.

Roheline tuli lubab. Punane keelab. Ja siis on veel kolmas, nimetagem seda vilkuvaks kollaseks. See kohustab, näiteks hoidma teiste inimestega vähemalt kaks meetrit vahet. Praegusel koroonaajal keerleb palju selle üle, mis on lubatud, keelatud või kohustuslik. Neist kategooriatest sõltub palju, kaasaarvatud inimelud.