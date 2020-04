Täna täitub 30 aastat Eesti Maa-Keskerakonna (EMKE) asutamisest. Mis erakond see selline oli ja mida see tegi, kirjutab EMKE asutaja ja kauaaegne esimees Ivar Raig.

EMKE loomise idee tekkis 17. jaanuaril 1990 ühel Viljandi Maaliidu eestseisuse laiendatud koosolekul. Seal leiti, et Eesti Maaliidu ideoloogia ei sobi Eesti maaelu tuleviku jaoks. Tollane Valtu osaühingu esimees Tenno Teets ütles Maalehele Viljandis kuuldu kohta, et Maa-Keskerakonnas ei tohiks näha Maaliidu sildi vahetust. «Vaevalt enam leidub majandijuhti, kes usub kolhoosikorra ainuõigsust,» sõnas ta.

25. jaanuaril 1990 avaldas Maaleht EMKE algatusrühma pöördumise Eestimaa rahva poole. Selles seati uue erakonna eesmärkideks vaba ettevõtluse, talumajandussüsteemi ja eraomandusele tugineva ühistegevuse taastamist nende kõikides vormides nii maal kui ka linnas, tingimuste loomist kõlbelise, vaba ja haritud ning loodusrütmide järgi elava täisverelise maapere kujunemiseks. Pöördumisele kirjutasid alla paljud tolle aja ärksad põllumehed, teadlased, ajakirjanikud ja poliitikud. Samas lehes ilmus ka sotsioloog Juhan Kivirähki artikkel avaliku arvamuse uuringu kokkuvõttega maaelu ja maareformi kohta, millest selgus, et üle 80 protsenti Eesti elanikest toetas maareformi läbiviimist ja eraomandi taastamist õigusliku järjepidevuse alusel. Mõistagi olid sellised seisukohad vastuvõetamatud paljude ühismajandite juhtidele.

Asutava kogu liikmed võtsid vastu EMKE põhikirja ja ulatuslikud programmi teesid. Lisaks koostati kolmeosaline poliitiline deklaratsioon, millega taotleti Eesti iseseisvuse taastamist Tartu rahulepingu alusel, fikseeriti erakonna identiteet kui paremtsentristlik vabade kodanike partei, mis seab aukohale kodu ja perekonna kui rahva elujõu allika ja järjepidevuse kandja. EMKE üks põhiteese «meie ideaaliks on vaba ja väärikas inimene, kes tunneb vastutust iseenda ja tulevaste põlvkondade eest» on aktuaalne tänagi. EMKE asutajad töötasid välja majanduspoliitilised abinõud käsumajandusest turumajandusse üleminekuks vajalike reformide läbiviimiseks ning saatsid pöördumise ENSV valitsusele, milles nõuti muuhulgas maareformi kiiret läbiviimist aastatel 1990-1992. Türil valiti ka EMKE 23-liikmeline juhtkond, kuhu kuulusid üks Eestist valitud NSVL rahvasaadik, mitu ENSV ja Eesti Vabariigi ülemnõukogu saadikut, Eesti kongressi ja Eesti komitee liiget, neli hilisemat põhiseaduse assamblee ja tiigikogu liiget ning kaks tulevast Eesti Vabariigi ministrit – reformiminister Liia Hänni ja põllumajandusminister Jaan Leetsar. Seega oli EMKE üks vähestest erakondadest, mil oli üheaegselt esindaja kolme riigi rahvaste esinduskogudes, kes tegelesid Eesti iseseisvuse taastamisega, ja kahes Eesti riiki uuesti üles ehitanud parlamentaarses kogus ja ka valitsuses.

EMKE pärandiks Eesti poliitikas võib pidada aktiivset osalemist Eesti riikluse taastamisel ning keeruliste omandi-, maa-, ja põllumajandusreformide aluste väljatöötamisel ning elluviimisel. EMKE oli seisukohal, et Eesti riigi taastamiseks õigusliku järjepidevuse alusel on vaja saavutada Molotov-Ribentropi pakti salaprotokollide tühistamine ja okupatsiooni lõpetamine. Rahvusvahelise poliitika ja õiguse seisukohalt taastati Eesti iseseisvus 24. detsembril 1989. aastal Moskvas kui NSVL rahvasaadikute kongress võttis vastu otsuse, millega Saksamaa ja Nõukogude Liidu salajaste leppimuste allakirjutamine mõisteti hukka, salaprotokollid tunnistati juriidiliselt alusetuks ja kehtetuks allakirjutamise momendist. See Mihhail Gorbatšovi allkirjaga dokument sisuliselt kinnitab ka Tartu rahulepingu kehtivust ning de jure Eesti okupatsioonist vabanemist õigusliku järjepidevuse alusel.