Iisraelis diagnoositakse praegu iga päev 500–700 juhtu (8,7 miljonit elanikku). Seda juba pea kaks nädalat. Surnud on tänase (6.04 – toim) seisuga 51 inimest, diagnoositud ligi 9000. Ja seda olukorras, kus suur osa riigist on tegelikult kinni. Restoranid-baarid-kaubanduskeskused on 15. märtsist külastajatele suletud. Rongid seisavad üle nädala, bussiliiklus on u 30 protsenti normaalsest. Kodunt võib kaugemale kui 100 meetrit minna vaid tööle või poodi.