«Täiendavad liikumispiiranguid esialgu kehtestada ei taheta, valitsus arutas seda eile õhtul pikal nii-öelda koosistumisel,» ütles Riikoja. «On arutatud ka selle üle, kas kehtestada kõigile inimestele kohustuslik maskikandmine, kui nad ringi käivad. Meediast on näiteks kuulda, et Ameerika Ühendriigid, mis tõenäoliselt saab maailmas kõige valusamalt pihta koroonaviirusest, tahab sellise kohustuse kehtestada. Aga mis sa sellest kehtestad, kui maske ei ole kusagilt võtta.»

Riikoja märkis, et praegune plaan on pikendada kahenädalaste sammudega.

Muuli tõi välja, et teiseks küsimuseks on eriolukorra sisuline tähendus. Kas mingeid piiranguid peaks lõdvendama või suunama nad kindlale piirkonnale. Ta tõi näiteks Saaremaa, mis on koroonaviirusega pihta saanud teistest maakondadest rohkem. Piiranguid võib jõustada või leevendada ka piirkonniti. See võimaldaks mõnel pool Eestis majandust rohkem turgutada. Arvesse tuleb siiski võtta, et diagnoositud nakatunute arv ei näita tegelikku haiguskandjate arvu.