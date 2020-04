Tellijale

Vaatamata e-kaubanduse iga-aastasele pea 30-protsendilisele kasvule on SEB hiljutises uuringus välja toonud, et elektroonilisi müügikanaleid kasutab Eestis vaid veerand väikestest ja keskmistest ettevõtetest ning sarnane olukord valitseb ka Lätis ja Leedus. Digitaalseid turunduskanaleid kasutas enne kriisi SEB uuringu järgi oma toodangu ja teenuste müügiks aga vaid 28 protsenti Leedu, 26 protsenti Eesti ning 21 protsenti Läti väikestest ja keskmistest ettevõtetest. Seejuures on Leedu näitaja kasvanud aastaga kuus protsendipunkti, kuid Eestis ja Lätis on see jäänud samaks.