Tänu mujal maailmas tehtud uuringutele me teame, et viirused ja sealhulgas ka koroonaviirused, võivad sattuda nakatunud inimeselt igasugustele pindadele alates kauba- ja toidupakendist kuni liftinuppude ja bussiistmeteni. Peame teadmiseks võtma, et koroonaviirused säilivad kaubapakendi papil kuni 1 ööpäev, plastikul-kilel 3, metallil 2-5, klaasil 5, paberil sõltuvalt liigist 5 ja puidul kuni 4 päeva. Niisiis on viiruste üleskorjamine nendelt ja paljudelt teistest materjalidest pindadelt olemas.