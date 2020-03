Luuletaja Kristiina Ehin mõtestab meie tänast olukorda uue ajaluuletuse kaudu, mis on pikemal kujul ilmumas autori uues luulekogus «Janu on kõikidel üks». Luulekogu ilmumisele saab hoogu anda Hooandjas .

Kõik koolid tühjad – vaikind laste kisa

ja suletuks on jäänud riigipiirid

Ma ootan iga päev et saaksid palgalisa

me aja kangelased – arstid ja kassiirid