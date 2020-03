Koroonapandeemia surmade vähendamiseks vajalike hingamisaparaatide tootjaid on palju, aga üks aparaat maksab hea keskklassi auto hinna. Tehnikaülikooli teadlased Mooniga Viigimäe ja Jaanus Lass selgitavad, kuidas see tuleneb kaasaegse hingamisaparaadi keerukusest – aparaat peab olema võimeline võtma infot otse patsiendi närvisüsteemist.

Inimese normaalseks elutegevuseks on vajalik hapnik, mida me hingame sisse atmosfääriõhust. Sissehingatud õhust imendub hapnik läbi kopsu alveoolide (väikesed õhukotid) verre. Veri transpordib hapniku organismi kudedesse. Hapniku tarbimise järgselt tekib kudede rakkudes gaas süsinikdioksiid, millest keha vabaneb väljahingamisel.

Tänapäevane hingamisaparaat on kõrgtehnoloogiline positiivse rõhu tekitamise seade, selle põhilist komponenti on keeruline välja tuua. Aparaadi ülesanne on segada kokku sobilik gaasisegu õhust ja hapnikust ning toimetada see patsiendi hingamisteedesse. Õhku liigutatakse vahelduva positiivse rõhu tekitamise abil. Kunstliku ventilatsiooni viise ja seadmeid on erinevaid, alates lihtsast positiivse rõhu masinast (nt uneapnoe seadmed), mis aitavad hoida hingamisteid avatuna ja lõpetades patsiendi oma hingamispüüdlustega sünkroniseeritud abistavate režiimidega. Sinna vahele jääb veel nn juhitav hingamine, mida kasutatakse koomas või relakseeritud patsientide puhul, kus aparaat teeb kogu hingamistöö patsiendi eest ise ära.