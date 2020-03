Tellijale

Riigihalduse minister andis läbi pressiteate Eesti linnadele ja valdadele julgustava sõnumi, et omavalitsuste tulubaasi ei kärbita ja seetõttu ei ole vaja vähendada planeeritud kulutusi. Nii lilleline, kui loosungist välja võib lugeda, see olukord kahjuks omavalitsuste jaoks siiski pole.

Riigi lubadus omavalitsuste niigi väikest tulubaasi ja toetusi kriisi raames mitte kärpida on muidugi tore, aga mis on selle tegelik kasu? Leian, et meie regionaalse arengu tasakaalu säilitamise koha pealt on see iseenesest mõistetav, et kohalikud omavalitsused võivad loota kokkulepitud tulubaasile ka kriisiolukorras ega pea kartma valitsuse karvast kätt, mis võib igal hetkel nende senised plaanid ja prognoosid kummuli keerata.