FOTO: Laurent Paillier/ZUMAPRESS/Scanpix

Inimesed on elanud enesehävitusliku elu, raisates aega ja ressursse tühjade asjade peale. Ehk on see kriis on äratuskell, et senised väärtused üle vaadata, kirjutab tartlane Rainer Kaasik.



Meie pealtnäha tugev ühiskond on koroonakriisis väga lühikese aja jooksul löödud käpuli. Kes on hirmul, kes on tüdinenud ning on ka neid, kes võtavad asjad naljaga. Kuid miks me siiski oleme täna nõnda käpuli?