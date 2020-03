Pirita kloostri varemed. FOTO: Peeter Langovits

Postimees avaldab pöördumise Pirita kloostri varemete Püha Birgitta Ordu hoole alt Pirita linnaosale ülemineku kohta.

Praegu, ajal, mil kogu maailm on väga raskes olukorras, kui paljude maailma suurlinnade kirikutes helistatakse kelli, nii nagu seda hädaaegadel ikka on tehtud, hämmastas meid sügavalt teade, et Pirita vana kloostri varemed tahetakse Püha Birgitta Ordult ära võtta. Pirita linnaosavalitsus nõuab, et ordu allkirjastaks varemetest loobumise akti.

Ema Tekla Famiglietti pöördus kogu Eesti rahva poole, kui ta birgitiinide kloostrikompleksi pühitsemisel 15. septembril 2001. aastal ütles: «Ma loodan, et väärikas Eesti rahvas, kes on hoidnud elusana mälestust pühast Birgittast, leiab sellest keskusest uut elu. Need varemed ise on jätkuvalt olnud kõnelevateks kivideks, mis on kiitnud Issandat ja tunnistanud seda sügavat vaimsust, mis on lahutamatult seotud olnud nende üllaste inimeste nii rõõmsate kui kurbade elukogemustega.»

Samuti ütles ta: «Tänu paljude heade inimeste ohvrimeelsusele ning paljude annetajate suuremeelsusele saab Pirita keskus tõeliseks ühtsuse ja dialoogi sillaks Balti riikide ning ülejäänud Euroopa vahel.»

Soovime kogu südamest, et Pirita linnaosavalitsus tekkinud arusaamatu olukorra lahendab, et klooster püsib endiselt koos ja teda ei jagata vägivaldselt pooleks. Loodame, et Pirita linnaosavalitsus on oma nõude esitanud teadmatusest ja süvenematusest. Kloostri lõhkumine mõjub paavst Franciscuse Eesti visiidi poliitilise tähenduse ja mõju tühistamisena.

Kui me laseme nüüd sündida, et Ema Tekla mälestust ja paavst Johannes Paulus II nime, kellele see klooster on pühendatud, sel viisil häbistatakse, siis anname järele barbaarsusele ja laseme lüüa hoobi oma maa vaimse tuleviku pihta, kogu Eesti kultuuri ja kogu Euroopa kristliku kultuuri pihta.

(130 allkirja)

Epp Alatalu

Kadi Alatalu

Riin Alatalu

Tiit Aleksejev

Mari Amor

Tõnis Arro

Aet Bergmann

Lilja Blumenfeld

Mikk Dede

Eva Eensaar-Tootsen

Olav Ehala

Triin Ella

Anne Erm

Galina Grigorjeva

Sven Grünberg

Kadri Hunt

Risto Joost

Laura Jõeleht

Lauri Jõeleht

Tatjana Jõeleht

Jaak Jõerüüt

Robert Jürjendal

Tõnu Kaljuste

Kirke Kangro

Jaan Kaplinski

Doris Kareva

Kalle Kasemaa

Ott Kask

Tõnis Kaumann

Mari-Ann Kelam

Tunne Kelam

Stiiv Knowers

Krista Kodres

Indrek Koff

Marju Kõivupuu

Margo Kõlar

Jaan Kolberg

Orest Kormašov

Eero Kotli

Enel Kotli

Tatjana Kozlova-Johannes

Andres Kraas

Ingmar Ignatius Kurg

Külvi Katarina Kurg

Jaanika Kuusik

Tõnis Kõrvits

Tõnu Kõrvits

Aare Külama

Madis Laas

Maiu Laas

Anu Lamp

Katrin Laur

Jüri Leppik

Sakarias Jaan Leppik

Märt-Matis Lill

Rebekka Lotman

Ra Luhse

Viivi Luik

Kersti Markus

Anna Mazurtšak

Mari Meel

Raul Meel

Lea Nilson

Sten Ojavee

Liina Olmaru

Loone Ots

Märt Ots

Imbi Paju

Ago Papp

Kristel Pappel

Sander Pehk

Lembit Peterson

Maria Peterson

Marius Peterson

Miriam Peterson

Liisi Promet

Rasmus Puur

Janno Põldma

Anu Põldsam

Miina Pärn

Arvo Pärt

Nora Pärt

Kristjan Randalu

Rein Rannap

Urmo Raus

Jüri Reinvere

Mari-Liis Riibak

Riina Roose

Paul-Eerik Rummo

Johanna Ruukholm

Krista Rätsep

Tõnis Rätsep

Aarne Saluveer

Indrek Sammul

Siiri Siimer

Andres Siitan

Toomas Siitan

Valter Soosalu

Garmen Tabor

Raul Talmar

Arbo Tammiksaar

Fredy Tomps

Tiia Toomet

Jaan Tootsen

Heie Marie Treier

Tanel Tuhal

Toivo Tulev

Eliann Tulve

Helena Tulve

Jaan-Eik Tulve

Jakob Tulve

Nathan Tulve

Paloma Krõõt Tupay

Erkki-Sven Tüür

Silja Uhs

Kersti Uibo

Raul Ukareda

Mari-Liis Urb

Pärt Uusberg

Ketter Üksküla

Kristjan Üksküla

Ene Üleoja

Mikk Üleoja

Katrin Vahter

Liina Vainumetsa

Airi Värnik

Tõnis Värnik

Ergo-Hart Västrik

David Vseviov

Tõnu Õnnepalu