Koroonapandeemia valguses võivad hakata ettevõtted tooma oma toodete tarneahelaid lähemale. Eriti on see oluline strateegiliste materjalide tootmissektoris, millest on võita ka Eestil. Väärtusahelate ümberpaiknemine saab aga toimuda ainult siis, kui Euroopa suudab tagada kaupade vaba liikumise, hoiatas majandusprofessor Urmas Varblane Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega».

Koroonaviirus on näidanud ettevõtetele, kui riskantne on tootmistehnoloogia, mis on suures sõltuvuses ülemaailmsetest tarneahelatest. «Selleks, et riske vähendada, hakkavad rahvusvahelised korporatsioonid ehitama regionaalseid väärtusahelaid. Vähemalt osaliselt minnakse selle peale või sinna tagasi,» prognoosid Tartu ülikooli professor Urmas Varblane.

Varblane kirjeldas, et ta tegi eelmise aasta lõpus intervjuusid Eestis asuvate välisosalusega ettevõtete tippjuhtidega. «Juba siis oli selgelt näha, et kohaliku lähedalasuva tootmise alleshoidmine oli üks motiiv, miks Eestis üldse midagi tehakse.»

Samuti oli näha, et tegemist oli valdkondadeülese põhjusega, mitte ainult mõne konkreetse sektori motiiviks, täpsustas majandusteadlane.

Praegu püütakse Balti riikides ja Kesk-Euroopas vajalikke kompomente teha rohkem kui seni. Inglise keeles on selle strateegia nimetus nearshoring ehk lähemalt hankimine. «See paistab praegu olevat strateegia, mis juhib paljusid ettevõtteid,» kirjeldas Varblane. See ei tähenda, et Euroopa hakkab isoleeritult elama, kuna Kagu-Aasias on kasvav turg, kuhu tooteid müüa.

Küll aga hakkavad Euroopa ja Põhja-Ameerika firmad riske hajutama. See on eriti oluline valdkondades, mis käsitlevad strateegilisi materjale. Eestis näiteks Silmet, mis tegeleb haruldaste muldmetallidega.