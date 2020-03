Mitmed õpetajad teevad pillitunde videokõne abil. FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Noortevaldkond kolib veebi ja püüab kohaneda, kirjutab Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer, ja kutsub üles peresid võimalusel ka ringitasusid edasi maksma.

Viimase paari nädalaga on muutunud väga paljude inimeste töökorraldus. Lapsevanemad ja noored on leidnud end olukorrast, kus vanemal tuleb korraga olla kokk, õpetaja, huviringide juhendaja ning samal ajal jätkata oma päevatööga. Noorte jaoks on eriti keeruline olla lahus oma sõpradest, tulles samal ajal toime muutunud õppekorraldusega ja leida alternatiive senistele hobidele. Ehk on nii mõnigi meist avastanud end mõtlemas või kogemas, mida tähendab olla noorsootöötaja, ja mõelnud, kust leida abi või tuge kiirelt ümberorienteerumiseks.

Noortevaldkond on alati olnud paindlik, teisiti pole võimalik – kõik me ümber on pidevas muutumises, mistõttu on noorsootöötajad harjunud kohanema. Need oskused tulevad nüüd eriti kasuks, kui on olnud vaja kolida paljud tegevused veebi või digitaalseks, leida alternatiivseid lahendusi. Ja täpselt seda on meie noortevaldkonna töötajad ja asutused, sealhulgas noortekeskused, noorteühingud, huviringide juhendajad ning huvikoolid, juba enamuses ka teinud. Olen näinud, kuidas Tallinnas, Valgas, Kuressaares ja mujal töötavad noortekeskused virtuaalselt, Viljandis toimetab distantsõppena muusikakool, Tartus ja teistes kohtades toimuvad virtuaalselt tantsuharjutused, Tartu Kalev levitab videotreeninguid, kunstikoolid annavad põnevaid väljakutseid õppimiseks ja jäädvustamiseks ning palju muid loomingulisi lahendusi, millest eeskuju võtta.

Me kõik, nii lapsevanemad kui ka omavalitsused, oleme keerulises olukorras. Lapsevanematel, kellel võimalik, palume olla kannatlikud ja mõistvad ning mitte loobuda ringitasude maksmisest, kui pere eelarve seda võimaldab. Kui on raskusi, siis soovitame otsida huvikooli või -ringiga kompromissi ning kindlasti küsida abi ka kohalikult omavalitsuselt. Palume ka kohalikel omavalitsustel jätkata noorsootöö toetamist, sealhulgas ümberkorralduste tegemisel. Paljude, eriti väiksemate teenuseosutajate jaoks (mis tegutsevad nii MTÜ või OÜna ja sõltuvad täielikult vanemate makstavast osalustasust) on praegune olukord ellujäämise küsimus. Tasub mõelda laiemalt – kui me praegu üksteist ei toeta, ei pruugi paari kuu pärast mõnda, seni iseenesestmõistetavana tundunud teenust noortele enam olemas olla.

Võib olla, et eriolukorra esimesel nädalal kõik veel sajaprotsendiliselt ei sujunud, kuna ümber tuli orienteeruda kiiresti ja sisuliselt kõiges. Seisma ei ole noorsootöö siiski jäänud. Tegevuste korraldus on kriisiperioodil jätkuvalt muutumas, otsimas aina uusi vorme ja loodame, et muutustega tulevad kaasa nii noored kui lapsevanemad. Sealjuures julgustame kõiki lapsevanemaid kontakteeruma kohalike noorsootöötajate ja huvitegevuse juhendajatega, kes saavad olla abiks praktiliste nippide ja ideedega noorte vaba aja sisustamisel. Noortevaldkonna inimesed ja asutused, andke endast kohalikele otsustajatele märku, et nad oleksid kursis teie tegevuste, murede ja rõõmudega. Kasulike nippe leiab ka Eesti Noorsootöö Keskuse erilehelt. Kindlasti on abiks ja tasub tutvuda ka noortevaldkonna eriolukorra juhistega, mis on avaldatud haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel.