Tellijale

See pidi algama ootamatult, koidikul, kui lapsed veel magasid. Justkui murdlaine (seda tähendabki tõlkes küüditamisoperatsiooni nimi «Priboi») pidi see rabama inimesed jalust ja muutma igaveseks nende saatust. Vilniuses, Riias ja Tallinnas olid julgeolekutöötajad end 24. märtsi õhtuks salaja valmis seadnud, et juba tunnike pärast keskööd inimjahiga alustada.