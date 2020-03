Tellijale

Kaugtööks ei ole palju vaja – turvaline internetiühendus, toimiv arvuti, grupitöö tarkvara, töölaud ja piisav privaatsus. Kõlab lihtsalt? Arvestades aga tänast olukorda, kus ühe hetkega vajab kogu Eestimaa kordades rohkem arvuteid, kui ettevõtted suudavad tarnida ning ühte ja sama töölauda kodus kipuvad jagama kõik pereliikmed, sh ka kaugõppele jäänud lapsed, siis on see kõike muud kui lihtne. Peame tunnistama, et selliseks olukorraks riiulilahendusi ei ole kellelgi maailmas. Ainus, mis päästab, on kiire kohanemine, loov mõtlemine, kiire testimine ja vigadest õppimine.