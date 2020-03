Filmis järgneks neile kaadritele ühiskonna kokkuvarisemine ja pikad plaanid tühjadest tänavatest. Viirus on teinud oma töö ja inimkonna jätkamine jääb üksikute ellujääjate õlule. Aga see oleks üks tüüpiline ja lihtsakoeline film. Meie saame seda stsenaariumi veel muuta. Meie kätes on helge finaal, sest see pole praegu uni ega film. See kõik toimub päriselt. See on meie ainus elu.