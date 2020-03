Opositsiooni madalas toetusreitingus on süüdi Mart Helme – kuna EKRE on põhimõtteliselt hoidunud teravatest avaldustest, ei ole opositsioonil ka millegagi pildis olla, ütles Kalle Muuli Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja».

Viimased erakondade toetusuuringud näitavad, et opositsiooni toetus on langenud väga madalale tasemele, hoolimata sellest, et Reformierakond on jätkuvalt Eesti populaarseim erakond.

Hindrek Riikoja mõtiskles, et tõenäoliselt on põhjus selles, et opositsiooni käitumine kogu viimase aasta jooksul on olnud tema kirjelduse järgi põhimõtteline muttatampimine. Riikoja täpsustas, et ta ei soovi öelda, et etteheited EKREle on olnud põhjendamatud, aga et opositsiooni taplusel ei ole olnud sisulist kaalu. «Inimesed on sellest lihtsalt ära väsinud.»

«Süüdi on jälle, mis parata, Mart Helme,» ütles Kalle Muuli opositsiooni toetuse languse kohta. Viimati tegi EKRE poliitiliselt tundliku avalduse 15. detsembril, pärast seda ei ole sedalaadi avaldusi endam põhimõtteliselt tehtud, selgitas ta. «Hanerasv ei tule siin arvesse, see on rahvalik raviviis. Mina kasutan küll küüslauku, aga see on sõna otseses mõttes maitseasi.»

Muuli hinnangul oli enne opositsioonil võimalik Mart ja Martin Helme avaldusi kritiseerida ning pildis olla. Nüüd selliseid võimalusi ei ole. Valitsuserakondadel on võimalik tegeleda sisuliste teemadega, aga opositsioonil on tema sõnul ainult õhu võngutamine EKRE suunal.

«See on minu teooria või seletus sellele, miks opositsiooni reiting on kõvasti langenud. Aga ega sellest midagi traagilist ei ole, küll valmiskampaania ajal saadakse uuesti pildile ja elu läheb edasi,» sõnas Muuli.

«Asi on seda nukram ja seda õnnetum, et ega sisuliste asjadega ei paista silma ka tänane valitsus,» arutles Riikoja. «Kui me vaatame seda, kui palju seadusi tuleb välja riigikogust, kui uued need on, kui palju sisulist tööd tehakse parlamendis ja kui palju tehakse seda seadusandlikul tasandil valitsuses, siis tegelikult paistab valitsus ka silma kõike muud kui positiivselt. Tööviljakus on pehmelt öeldes madal. Seda suuremad võimalused peaks see andma opositsioonile.»