Piirijärjekord FOTO: Sille Annuk

Eesti ettevõtete ärimudelites on aastaid propageeritud sidusust muu maailmaga. Nii tunnevad paljud ettevõtted uhkust, et suur osa nende kasumist tuleb mujalt maailmast. Nüüd on seoses eriolukorra meetmetega see tuluosa suures ohus, kirjutab ettevõtja Mait Nilson



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele

Tellijale

Riigi eesmärk on hetkel lihtne. Kuni massilise läbipõdemise ja immuunsuse saavutamiseni tuleks hoida kriitilises seisus haigestunute arvu meie ravivõimekuse jaoks sobivas mahus. Selleks püütakse eksponentsiaalset haigestumise kasvukõverat alla suruda. Ilmselt on see väga õige eesmärk ja vähendab kindlasti kõige tähtsamat kadu – inimeste surmasid.