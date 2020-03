Tellijale

Esmaspäeval, kui pika Jaapani-lennu järel Tallinnas maandusin, valdas mind korraga sõnulseletamatu rahu. Olin kodus. Ja teadsin, et kui nüüd minu tervisega peaks midagi juhtuma ja on vaja arstiabi, ei pea ma kartma, et sattun seepärast hiljem võlaorjusesse või pean välja kuulutama üksikisiku pankroti. Pärast USAst Eestisse tagasi kolimist olen korduvalt just lennuväljal, Eestisse jõudes tabanud end mõttelt: milline õnn, et meil on riiklik haigekassa.