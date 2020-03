Meie, Euroopa kodanikud, kahetseme, et praegune EL on alles ebatäielik res publica, niisiis ka viletsasti varustatud selle ohuga tegelemiseks, liiga vähese pädevuse ja võimuga astumaks pandeemiale vastu. Me toetame Komisjoni õigeaegset otsust eraldada 25 miljardit eurot ja ilmutada finantspaindlikkust selle ohuga võitlemisel. Võib-olla on see enim, mida suudame teha, aga sellest ei piisa.

Meie, Euroopa kodanikud, usume, et kätte on jõudnud otsustav hetk ELi ajaloos. Ühiskonna arusaam EList sõltub sellest, kuidas me sellele kriisile reageerime. Käes on aeg tõendada, et EL on ühise saatusega väärtuspõhine kogukond, oma kodanike ja liikmesriikide päästeliin üleilmastunud maailmas, kus pulbitsevad poliitilised, majanduslikud ja rahvatervise ohud. Käes on aeg saada jagu hirmust ja astuda julgelt edasi. Käes on aeg riikide eraldi seismisest minna üle Euroopa ühtsusele.