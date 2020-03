Tellijale

Naistepäeva tähistamine on pidu siiski “mõlemale” poolele, see on sisuliselt perekondlik pidu. Selles pole enam kohta paatoslikkusele ja valusatele mälestustele, mis saadavad meid vältimatult suurte poliitilise sisuga riigipühade ajal. See on päev, mil me ei jälgi ilusaid ja rikkaid vastuvõttudel, vaid pöörame rohkem tähelepanu päris omadele. Oma kõige ilusamatele ja armsamatele- kolleegidele, õdedele, naistele, tuttavatele, sõbrannadele. Naistepäev on kõigi jaoks, sõltumata rahvusest, east, emaks olemisest, usulistest ja ideoloogilistest tõekspidamistest.