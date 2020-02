Tallinki ja Tallinna linnavalitsuse koostöö Linnahalli korda tegemiseks on tervitatav. Vajalikud lepingud selleks tuleks aga sõlmida enne järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimisi, kui Keskerakond võib kaotada Tallinnas ainuvõimu, sest koalitsioonivalitsusega muutuks üksmeele leidmine veel keerulisemaks, ütles Priit Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund».

Ainar Ruussaar tõi välja, et Tallinna eelis lähiriikide pealinnade ees on sadama ja lennujaama lähedus kesklinnale. Üheski naaberpealinnas ei ole konverentsikeskust, mis oleks sadamast jalutuskäigu kaugusel.

Kui on leitud võimalus, kuidas betoonikolossi saab muuta kasulikuks, siis on see ainult tervitatav, sõnas Urmas Jaagant. «Eks on muidugi juba kõlanud ka kriitilisi noote, et me ikkagi ei tea, kes või mis, kuidas niimoodi vaikselt kokku lepiti või et keegi saab sealt ju kasu.»

«Mis on ilmselt kõik tõsi, aga kuna lepingut otseselt ei ole, me täpselt ei tea. Teame ainult seda, et iga osapool paneb kõvasti raha sisse. Ju need detailid ka ühel hetkel selgeks saavad.» Tema hinnangul on hea, kui Linnahalli piirkond Tallinnas korda saab.

«Nii kui mingi suurejooneline idee tekib Eestis või Tallinnas, nii kohe algab kahtlejate koor: no mis, mis mehed need on jälle, keegi hakkab selle peale rikastuma,» ütles Priit Hõbemägi. «Võiks harjuda sellega, et meil on kapitalism. Ärimehed teevadki asju sellepärast, et teenida kasumist.»

«Ma ei ütlegi, et kahtlejaid ei tohiks olla,» sõnas Jaagant. Vastupidi, küsijad võivad suunata asjade üle järele mõtlema ja perspektiivi panema.

Hõbemäe sõnul võeti Linnahalli uus kavand ette Tallinki julgeoleku pärast. «Teatavasti on Eestis palju räägitud sellest, et Tallinna sadam on üks neid objekte, mida võiks erastada kas osaliselt või tervikuna. On olemas täiesti reaalne võimalus, et see sadam satub kellegi teise omandisse. Et selle omandab näiteks mõni fond, mis müüb sadama edasi.»

«Sellel fondil, mis hakkab Tallinna sadamat opereerima, võivad olla hoopis teistsugused plaanid. Sellisel juhul satuks Tallink pantvangi olukorda, kus nad ei saa minna kuhugi mujale, aga neil on kohustused riigi julgeoleku ees, kui nad peavad midagi vedama,» seletas Hõbemägi. «Nii suure ettevõtte tuleviku julgeoleku aspektist on oma sadama omamine neile väga oluline.»