Tavakodanikud ei peaks paaniliselt koroonaviirust kartma, aga riigile võib muutuda see suureks probleemiks, kui Eestisse enam tulla ei julgetaks, ütles Kalle Muuli Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja». Hindrek Riikoja kutsus üles mõistlikkusele. Tema jaoks on absurdne, kui riik soovitab kõigil reisilt tulnutel kaheks nädalaks koju jääda.

«Ajakirjandus võiks hoogu maha võtta, aga samamoodi võiks hoogu maha võtta riigiametkonnad,» kutsus Riikoja üles koroonaviiruse suhtes mõistlikuks jääma. «Kõige jaburam või kõige tobedam soovitus, mis on riigi poolt tulnud, on see, et kui inimene on tulnud suurema riskiastmega kohast, siis ta peaks jääma kaheks nädalaks koju. Kuidas küll mõtlevad need riigiametnikud, et eraettevõtted ja tavalised töötajad saavad endale lubada seda, et nad lihtsalt kaheks nädalaks koju jäävad. See on ju absurd.»

«Mina jagaksin selle probleemi kaheks,» arutles Muuli. «Õigus on nii neil, kes ütlevad, et see viirus või haigus ei ole midagi hullu, paanitsete üle. See on nagu gripp. Ma ei tea, kas nüüd peaks just hanerasvaga määrima, nagu valitsusliige on soovitanud.» Aga teisalt on koroonaviirus ohtlik, sest kui pandeemia lahti läheks, siis me satuks riigiga suurde hätta.

«Kui keegi kujutaks ette, et siin oleks koroonaviirust sama palju, kui on grippi – ehk umbes 50 000 nakatunut ja 50 surnut aastas – siis ma arvan, et Eesti oleks maailmast ära lõigatud, isoleeritud. Keegi siia ei sõidaks. Meie majandus kukuks kokku. Alates hotellidest, transpordist, lõpetades toiduainetega.» Muuli võttis kokku, et tema silmis üksikisiku tasandil ei ole tegemist ohtliku haigusega, aga riigi jaoks on.

«Mõistus ja tasakaalukus on see, millele peaks rõhuma, mida peaks silmas pidama nii arstid, nii ajakirjanikud kui ka tavalised inimesed,» ütles Riikoja. «Ei ole ju mõistlik see, et kõik inimesed hakkavadki paaniliselt kartma, et nii, kui nad köhatavad, kurgus kriibib ja palavik ka on, et siis on kohe koroonaviirus. Sellise massiga ei suuda meie meditsiiniasutused toime tulla.»