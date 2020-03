Kuidas on kõige kergem investeerimist alustada? Miks on head aktsiad, millal on etem ühisrahastus ja kuidas toetab riik pensioniks raha kogumist? Mida peaks enne investeerimisotsuse tegemist endalt küsima? Mis on peamised ohukohad, milleks valmis olla? Kristi Saare teab ja annab vastuseid.

«Meil on Eestis hästi suur auk finantsteadmiste koha pealt,» ütles Kristi. Selle taga on Kristi sõnul kaks põhjust. Esiteks ei meeldi inimestele rahast rääkida. Teiseks annavad vanemad nõu oma elukogemuse põhjalt, aga see ei ole alati parim nõu muutunud maailmas.

Kristi sõnas, et ta pidigi ise pihta hakkama. «Hakkasin alguses kirjutama blogi, asutasin naisinvestorite klubi, nüüd teen investeerimisraadit. Käingi iganädalaselt ettevõtetes investeerimisest rääkimas, teen koolitusi, annan raadios kommentaare. Julgustangi teisi inimesi, et hakka väikeste summadega pihta.»

«Ühel hetkel ehk avastad, et oledki finantsvaba, ise ei pea tööd tegema ja raha teeb tööd sinu eest,» jutustas Kristi, kuidas ta on jõudnud nii kaugele, et sai eelmisel aastal töölt ära tulla ja pühenduda investeerimise populariseerimisele.

Kristi Saare esimene näpunäide on, et investeerimist maksab alustada ka väikestest summadest. Ei maksa lootma jääda kujutlusele, et küll kunagi hakkan teenima piisavalt palju, et siis suure hooga investeerima hakata – ega ikka ei hakka küll. Samas tuleb investeerida ainult seda raha, mida tegelikult ollakse valmis kaotama.

Teiseks tuleb adekvaatselt hinnata oskuseid ja teadmisi, mida on investeerimisel vaja. Nimelt on levinud arusaam, et investeerimine on midagi hirmkeerulist ning selle jaoks on vaja sügavaid teadmisi majandusest ja matemaatikast. Kristi lükkab selle pildi ümber.

Sama kergekäeliselt võidakse oma võimeid üle hinnata. «Väikeinvestoritele number üks soovitus viimased 70 aastat on see, et ei tasu üle hinnata seda, et ise näppides väga häid valikuid teed. Kui panna raha laiapõhjalistesse fondidesse, saad turu keskmise tootluse. Sellega on sama probleem, kui sa küsid, et kes on keskmisest parem autojuht, siis millegipärast kõik on.»