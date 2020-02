Tellijale

«Vaadake kodulehte ja mobiilirakendust,» soovitatakse majandusajakirjas Forbes hiljuti ilmunud artiklis « Best Online Banks of 2020 – And How to Choose One » («Parimad e-pangad aastal 2020 ning kuidas e-panka valida»).

Kuivõrd e-pangaga suheldakse põhiliselt kodulehe ja mobiilirakenduse kaudu, siis soovitatakse veenduda, et «it’s easy for you to use and that you’re comfortable with it» («et seda on lihtne kasutada ning et olete valmis konto rahuliku südamega avama»).