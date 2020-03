Postimehe eetrisse jõuab iganädalane terav saade «Lobjakas vs Vooglaid», milles väitlevad ühiskonda puudutavatel teemadel väga erinevat maailmavaadet esindavad Ahto Lobjakas ja Varro Vooglaid.

Selle nädala «Lobjakas vs Vooglaid» keskendub Eesti Vabariigi sünnipäevanädalale ning peamisteks teemadeks on rahvuslus ning president.

Täpsemalt tuleb juttu riikliku iseseisvuse, demokraatia ja rahvusriikluse ideaalidest, mis on sätestatud vastavalt põhiseaduse esimeses paragrahvis ja preambulas.

Küsimus on kahene: palju neist ideaalidest on reaalselt (mitte vaid retoorikas) alles jäänud ning kuivõrd neid võetakse tõsiselt.

Kas on vahet, kui president toob nimeliselt välja, kes talle ei meeldi või ainult viitab, kuid nii, et kõik saavad ikkagi aru? Kas president on protestiaktsioonidega oma autoriteedi maha mänginud?