Mida imalamalt lööb nurru seadusesilm, seda rohkem on relvalubade tahtjaid, leiab kolumnist Ivan Makarov.

Eestlased on tasakaalukas rahvas, ja kui Venemaa telekanalite suurema osalejate hulgaga talk-show’d kulgevad üldiselt nii, et külalised kütavad teineteist agressiivseks ja väljendatakse palju kohatuid ning kurje ideid ja kavatsusi, siis eestlased on reeglina algusest peale leebed ja aina leebemaks lähevad.