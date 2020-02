See muusik, nagu Eestis kiiresti välja selgitati, oli päriselus tegelikult eestlane – Jüri Täht. Tähe ainus nurin filmi aadressil oligi see, et temast tehti ekraanil venelane.

Täht sündis Eestis ja on nüüd pärast aastakümneid USAs siin tagasi. Nüüd on Jüri Tähe enda elu meie ees: äsjailmunud raamatus «Tähelend».

Raud ise meenutas saates, et Jüri Täht oli ka eestlastele tuntud raadiohääl, kes pärast muusikukarjääri New Yorgis töötas pikka aega Washingtonis Ameerika Hääles, tõustes sealse eesti saadete toimetuse juhiks.

Raua enda jaoks, kes samuti 13 aastat Ameerika Hääles töötas, on kõige värvikam episood koostööst Tähega see, kui just tema kirjutas alla otsusele noor ajakirjanik Washingtonist New Yorki tööle saata.