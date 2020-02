Tellijale

Inimesteta ei saa tulevikus kindlasti hakkama. On neid, kes ütlevad, et maailmas on inimesi liiga palju ja sellest tulenevad liigtarbimine ja keskkonnahädad. Saab ka teistmoodi öelda: mida rohkem on inimesi, seda rohkem on ajusid ja arukas on need ajud lahenduste jaoks kasutusele võtta.