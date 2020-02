Kas tõesti on Eestis inimesi, kes tahavad tagasi nõukogude režiimi stiilis vaimustust poliitikute suhtes, küsis Rein Lang eelmise nädala valitsuse pressikonverentsil öeldule viidates Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses».

Väino Koorberg sõnas, et tore oli lugeda Joosep Tiksi tehtud pressikonverentsi ülevaadet Delfis.

Koorberg kirjeldas, kuidas Helme oli saanud katarsise sellest, et ta oli käinud koos Urmas Reinsaluga Ühendriikides rahvuslikul palvehommikusöögil. Helme nägi seal, milliste kiiduavaldustega võeti Donald Trump vastu.

Kaaskõneleja Rein Lang haaras Koorbergi sõnasabast kinni. «Ma panin ka tähele, et Mart Helme vaimustus õhkkonnast, kus peakülalist tervitatakse püsti seistes maruliste aplausidega ja katkestatakse poole jutu pealt aplausi ja vahelehüüetega.»

«Mul tekkis kuidagi imelik tunne: kas tõesti on Eestis inimesi, kes tahavad sellist aega tagasi? See on ju kõik olnud,» mõtiskles Lang.