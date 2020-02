Tellijale

Värvikaart. See sõna on vist tuttav paljudele, kes on asunud seina või taburetti värvima. Valida saab kümnete tuhandete toonide vahel, kuid samas tuleb arvestada muudki –valgust, ümbritsevaid värvitoone jpm. Värviõpetust saaks kasutada ka keeletunnis, kui kirjutada sõna «värv» asemele «sõna»: nii värve kui ka sõnu soovitatakse valida selle (valguse ja ümbruse/suhtlussituatsiooni) järgi, kus neid kasutatakse, ka sõnad mõjuvad inimese meeleolule, ka sõnadega saab asju esile tõsta ja muuta jutu proportsioone ning ka sõnadel on rohkesti varjundeid.