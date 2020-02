Tuludeklaratsiooni tuleb kirja panna kõik tulud, sealhulgas üüri ja välismaal teenitud palga, ütles maksuameti peadirektor Valdur Laid Kuku raadio saates «Nädala tegija». Tähelepanu tuleb pöörata ka kinnisvaratehingutele. Kui kõik maksud on Eestis või välismaal korrektselt laekunud, siis rohkem juurde küsima ei hakata.

Maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laidi sõnul on mõistlik deklareerida kõik tulud. «Loodan, et iseenesestmõistetavalt seda ei võeta, et üüritulu ei pea kirja panema füüsilise inimese tuludeklaratsioonis,» ütles ta.

Üüritulule on maksuamet hakanud rohkem tähelepanu pöörama. Neile inimestele, kellel on palju kinnisvara, on maksuamet saatnud ka sellekohase meeldetuletuse. Kinnisvara puhul on maksuvaba kord kahe aasta jooksul isiklikuks kasutamiseks müüdud kinnisvara, aga kõik muud kinnisvaratehingud tuleb deklareerida. «Need on kõige tüüpilisemad kohad, kus me oleme ka varem avalikkust informeerinud, et me nende teemadega tegeleme.»

Saatejuht Ulla Länts küsis, kui palju jääb mitte kirja panemine selle taha, et inimesed lihtsalt ei tea oma tulu deklareerida? Ta tõi näiteks välismaal töötamise, kus inimesed on tasunud makse ning seda tihtipeale rohkemgi kui Eestis.

Laidi hinnangul peaks siiski ka selle tulu kirja panema. Kui maksud on välisriigis korralikult tasutud, siis Eesti midagi juurde küsima ei hakka, aga tulud tuleb siiski deklareerida.

Tema hinnangul ei tööta maksuamet selle nimel, et otsida tuludeklaratsioonist vigu, vaid nad proovivad aidata ja nõustada. Küsimuste korral saab helistada MTA abitelefonile või neile kiri saata. «Aga targem on kõik asjad kirja panna, sest infovahetus, ka rahvusvaheliselt eri riikide maksuametite vahel just palgatulu osas ja ka muude tululiikide osas on üpris reaalajaline ja kaasaegne.»

«Väga suur hulk inimesi, kes peavad juurde maksma, on teinud selle valiku teadlikult,» ütles maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid. «Sisuliselt võid öelda, et oled riigilt tasuta laenu saanud, sest tagasimaksmise tähtaeg on alles järgmise aasta 1. oktoobril.» Tema sõnul on suhteliselt vähe neid inimesi, kes tuludeklaratsiooni järgi peaksid riigile lisa tasuma ja seda probleemi eirama hakkavad.