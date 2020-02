Pole mingit ratsionaalset põhjendust, miks peaks Tallinna linnavalitsus tellima riigihanke korras PBK-lt (Pervõi Baltiiski Kanal) linlaste teavitamist, ütles Rein Lang Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses». «Minu meelest on tegemist lihtlabase susserdamisega,» kritiseeris Lang.

Lang saatis teravaid kriitikanooli Tallinna linnavalitsuse poole. Tema kirjelduse järgi on Tallinna teavitamisstrateegiaks enda poolt loodud sihtasutus Tallinna Televisioon, mis siis suure raha eest kommunikeerib Tallinna tegevust ainult eestikeelsele publikule. Venekeelse seltskonna informeerimiseks kasutakse sellist mõistatuslikku instrumenti nagu riigihanke korras PBK-lt ehk Kremli kanalilt ostetud saateaeg. Tallinna linnapea põhjendas eelmisel esmaspäeval PBK valimist selle järgi, et too oli riigihankel esitanud kõige odavama pakkumise.

Koorberg sõnas vastu, et linnapea pidigi hakkama oma valikut õigustama, sest samal päeval puistasid Eesti ja Läti julgeolekuasutused läbi PBK katusfirma ruume.

«Neid autoreid, kes näevad kõige selle taga mingisugust Kremli kätt, on üsna palju. Eks see asi näeb ikka natuke naljakas välja küll,» ütles Lang ja põhjendas, et 99 protsenti PBK edastatavast toodangust on Kremli propaganda või labane meelelahutus. Koorberg täiendas, et tänapäeval propagandat tehaksegi meelelahutuse kaudu.

«See õnnetu PBK, millest me siin räägime, on minu meelest üsna vanakooli propagandamasin,» lausus Lang. «Erilise nutikusega see silma ei paista. Ja nüüd see, et Tallinnas korraldatakse riigihange, mis siis pakitakse – ma ei häbene seda sõna – kuidagimoodi sellele struktuurile, kus väga kenad ja toredad inimesed nagu on [Aleksandr] Zukerman ja [Mihhail] Vladislavlev, saavad tööd, teevad muhedaid saateid. Kas sellest Tallinnale kasu on? Minu arvates mitte midagi erilist [kasu].»

Langi sõnul ei ühine ta nendega, kes näevad juhtunu taga FSB kavalat käiku. «Minu meelest on tegemist lihtlabase susserdamisega.»

Tallinlaste teavitamisega on tema hinnangul algusest peale olnud probleem, et Tallinn päris täpselt ei tea, mida ta tahab. Ning kui teab, siis ei oska seda kirjeldada, aga riigihanke oskuslikuks korraldamiseks on vaja täpselt kirja panna, mida oodatakse.Langi arusaamise järgi ei pea tegema tingimata riigihanget selleks, et teavitada linlasi mõnest tänava sulgemisest või valgustuse kustumisest. «Just see, et tehakse riigihange. Riigihanke võidavad jälle mingisugused teadjad mehed. Ühed ja samad tüübid. Ja siis seda asja toodetakse ja tallinlastel on võimalik imeda näppu ja öelda, et jälle me ei saanud midagi.»

Lang jutustas, et Ainar Ruussaar kirjutas eelmise nädala LP-s artikli pealkirjaga «Kremli meediakanalid – keelata, piirata või soosida?». Ruussaare seisukoht oli, et keelata ei õnnestu niikuinii, piirata on raske, aga soosimine on kurjast. «Siinkohal me tahaksime selle kontseptsiooniga küll ühineda,» ütles Lang.

«Väga imelik on reklaamiinimeste seisukoht, mis põhjendab PBK-lt reklaami tellimist selle kontaktide hulgaga, mis sealt saadakse,» jätkas Lang ja küsis, et kui uurida PBK vaatajaskonda, siis mis selgub? Esiteks on tegu väheneva auditooriumiga kanaliga. Teiseks ei ole Langi hinnangul võimalikud saavutatavad kontaktid esimese väärtusega. «Võimatu on mõista maksumaksja raha sinna [PBK-sse] pumpamist. Selleks puuduvad minu meelest igasugused ratsionaalsed argumendid.»

Koorberg tõi välja, et lisaks reklaamirahale moodustavad suure osa kanalite sissetulekutest litsentsitasu ehk see raha, mida maksavad kaabellevioperaatorid õiguse eest kanaleid vaatajatele näidata. «Kõik Moskva kanalid on meie kõikides kaablipakettides olemas. Ruu küsib õigustatult ja tahaks väga võimendada tema küsimust, et kui ma tahaksin normaalset telekanalit Dožd vaadata, siis ma peaksin selle eest kõvasti peale maksma. Aga PBK on siin olemas.»