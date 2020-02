«Mu esimene Vaba Akadeemia loeng 4. mail 2018. aastal oli pühendatud tollal oma seniidis säravale Kanada kliinilisele psühholoogile Jordan Petersonile,» ütles Hardo Pajula ja täpsustas: «Ma kuulasin 2017. aasta suvest 2018. aasta talveni Petersoni loenguid väga tähelepanelikult ja väga märkimisväärses mahus ning nüüd, kus mu huvi on mind Petersoni tõstatatud teemadelt edasi kandnud, tahan ma lähtepunkti juurde uuesti tagasi tulla. Vahepeal on küll palju meelest läinud, aga järsku ongi nii parem. Ma mäletan hästi ühte lausejuppi, kus Peterson ütles, et tema kogemuse põhjal on mõned kriisid nii rängad – ta rääkis siis sõdurite posttraumaatilisest stressist –, et nendega hakkamasaamine nõuab religioosset keelt.»