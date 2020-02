Tartu rahuleping hetkel, mil see lõpuks pärast pikka maapaos olemist taas Eestisse jõudis. FOTO: Peeter Langovits

Tartu rahu ümmargune aastapäev tekitas allergiahoo Eestiski eksisteerivale vene maailmale, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.

1920. aastal sai Eesti 60 000 vene pagulase, sealhulgas selliste tuntud isikute, nagu poeet Igor Severjanin või monarhist, Venemaa jalaväe kindralleitnant Aleksei Baiov, varjupaigaks.

Nad leidsid Eestis kaitset enamlaste terrori eest, sest 2. veebruaril 1920 sõlmis Eesti Nõukogude Venemaaga rahulepingu ja omandas rahvusvaheliselt tunnustatud sõltumatu riigi staatuse.

Vasakul: Igor Severjanin (1887-1941) oli vene luuletaja, hõbedase ajastu esindaja. 1921. aastal abiellus Igor Severjanin Tartus eestlanna Felissa Kruudiga. Paremal: Aleksei Baiov (1871-1935). Venemaa kodusõja ajal taandus koos Loodearmeega Eestisse, kus ta aastatel 1920–1926 õpetas Tallinna Sõjakoolis ja Peastaabi kõrgematel kursustel. FOTO: Wikimedia Commons/avalik omand/kollaaž

Möödunud on juba sada aastat … Ent vene maailm ei ole Tartu rahuga sugugi rahul.

Võõrast vara tagasi anda ei taheta

Tartu 1920. aasta rahuleping on eestlaste ajaloolise uhkuse allikas ja Venemaa rahvusliku alanduse tunnismärk.

Seepärast reageeribki Kreml nii närviliselt kõigile saja aasta tagust minevikku meenutavatele teadetele.

Mis on täiesti mõistetav.

Tartu rahu plekitab Venemaa kui võitjamaa mainet. Mistõttu Nystadi (Uusikaupunki) rahu, mis lõpetas sõja, milles Peeter I oli võitnud Rootsit, Kremlile meeldib.

Kuid Tartu rahu, mis lõpetas sõja, milles Eesti oli koos liitlastega purustanud Punaarmee, ei meeldi Putini režiimile, mis kõigest väest punnitab taastada Venemaa impeeriumi hiilgust ja suurust, kohe üldse mitte.

Eesti delegatsioon ja eksperdid Tartu rahuläbirääkimiste lõppkoosolekul. FOTO: M. Muksild/Rahvusarhiiv

Otse 2020. aasta 2. veebruari eel tegi Venemaa välisministeeriumi «kõnelev pea» Maria Zahharova ametliku avalduse, et Venemaa peab Tartu rahu puhtajalooliseks sündmuseks, mille pole mingeid juriidilisi tagajärgi.

Tõepoolest, kui Venemaa juhtkond tunnistaks Tartu rahulepingu kehtivust, siis tuleks Eestile tagasi anda nii Petserimaa kui ka Jaanilinn.

Ent Kreml ei oska võõrast vara tagasi anda, seal ollakse harjutud ainult võõrast vara pihta panema.

«See on kääbuslikes mõõtmetes piiririik, mis ajab Venemaale vaenulikku poliitikat.»

Nii on Venemaa viimase tosina aastaga varastanud Gruusialt Abhaasia ja Lõuna-Osseetia, Ukrainalt Krimmi ja osa Donbassist.

Teistelt kunagi Nõukogude Liitu kuulunud maadelt on Kreml röövinud riikliku suveräänsuse, sundides Valgevenet, Armeeniat, Kõrgõzstani, Tadžikistani ja Kasahstani Venemaa poliitika kiiluvees liikuma.

Sellise sunni tööriistakast on teada: sõjalised ähvardused ja majanduslik šantaaž. Baltimaadel on Venemaa geopoliitikas eriline koht: need on pinnuks Kremli silmas ja ora ühes Putini kehaosas.

Eesti, Läti ja Leedu sundisid Lenini valitsuse 1920. aastal enda sõltumatust tunnistama ja säilitasid vaatamata kommunistlike mässude katsetele riikliku suveräänsuse 1940. aastani.

Seejärel Baltimaad okupeeriti, kuid seal käis relvastatud vastupanu okupatsioonijõududele 1960. aastateni välja.

Ja just Baltimaad taastasid 1990.-1991. aastal esimestena oma iseseisvuse ja on ainsad Nõukogude Liidu kunagisest 15 liiduvabariigist, millest on saanud ELi ja NATO liige.

Seepärast märatsevadki Venemaa võimud vahkvihas, korraldavad infoerioperatsioone ja õhutavad paremäärmuslikke jõude Baltimaade vastu astuma.

Vladimir Putin (67) 2008. aastal Venemaa peaministrina televisioonis esinemas ja rahva küsimustele vastamas. Putin oli Venemaa peaminister 1999-2000 ja taas 2008-2012. Presidendiametis on ta olnud 2000-2008 ja uuesti alates 2012. aastast. FOTO: Scanpix/AFP/Aleksandr Nemenov

Nii asus vastuseks Eesti parlamendisaadikute avaldustele Tartu rahu tähtsusest ka tänapäeval internetisait Tsargrad, mis kujutab endast vene rahvuslaste väljundit, Eestit sõimulaviiniga üle valama.

Keegi Aleksandr Tsõganov andis portaalis teada:

«Niisiis, mis see Eesti on? Määratlus «See on selline pisike koeranähvits jalge all, kes kurvameelselt klähvib Venemaa peale» tuleb kohe liiga labase ja õiguslikult sobimatuna tagasi lükata.

Täpne oleks öelda:

«See on kääbuslikes mõõtmetes piiririik, mis ajab Venemaale vaenulikku poliitikat.»»

Mis talle selleks alust annab?

Tsõganov on veendunud, et «tänane Eesti ei ole üldse seesama Eesti. Too kaotati ja saadeti laiali 1940. aastal sarnaselt sellega, mis juhtus pool sajandit hiljem Nõukogude Liiduga. [...] Kuid on fakt, et eesti rahva legitiimse tahteavaldusega Eesti likvideeriti ja välja kuulutatud Eesti NSV ühines Nõukogude Liiduga.»

Autor jõuab lõpuks järeldusele: «Juriidilisest vaatepunktist on Eesti ebaseaduslik moodustis. See tähendab, et seda ei ole olemas. Küll on Venemaa Estlandija, mis on reeturlikult ja ebaseaduslikult Venemaa küljest lahti murtud.»

Noored ei teadnud midagi

Mul ei ole loomulikult tõendeid, et Venemaa saatkond Eestis jagab suuniseid oma mõjuagentidele Eesti ühis- ja muus meedias.

Aga igal juhul sõnade «100 aastat Tartu rahust» peale elavnes Eesti vene maailm ainsa hetkega ja sajad kommentaatorid asusid peaaegu sõna-sõnalt kordama kõike, mis oli kirja pandud Tsargradi metoodilises materjalis.

Diskussioonides tuuakse esile mitu põhipunkti.

1) Tartu rahu oli noorele Nõukogude Venemaale sundkäik.

2) 1940. aastal astus Eesti vabatahtlikult NSV Liidu koosseisu ja Tartu rahu muutus tühiseks.

3) 1991. aastal iseseisvuse taastanud Eestil pole midagi ühist 1918. aastal iseseisvuse välja kuulutanud Eestiga. Need on kaks erinevat riiki ja tänapäeva Eesti igasugused territoriaalsed taotlused Venemaale täiesti kohatud.

Ühelt poolt probleemi ei ole: eestlased usuvad Tartu rahu kehtivust ja tänapäeva Eesti õigusjärglust, venelased aga usuvad võidupäeva 9. maid.

Teiselt poolt tunnevad eestivenelased kehvasti Tartu rahu lugu ja usuvad siiralt, et Eesti astus 1940. aastal vabatahtlikult Nõukogude Liidu koosseisu. Mis tähendab, et mingit okupatsiooni pole olnudki.

Konstantin Päts 21. juunil 1940 Kadrioru lossi rõdult riigipöörajatele kõnet pidamas. Rõdul seisavad ka sõjaväe ülemjuhataja Johan Laidoner ja käsundusohvitser kolonel Herbert Grabbi. FOTO: Rahvusarhiiv

Kõige kurvem on selle juures tõik, et selline arvamus kujuneb juba koolipõlves – Eesti vene koolides.

Tartu rahuga ja okupatsiooni algusega 1939.-1940. aastal seotud sündmustest räägitakse vene lastele napisõnaliselt ja vähe.

Suhtlemisel oma venelastest 9. klassi õpilastega Tallinnas ja Narva kolledži tudengitega olen avanud nende silmad mitme neile seni teadmata tõdemuse ees.

Näiteks ei olnud neil aimugi, et Tallinnas loodi juba 17. juunil 1940 Nõukogude sõjakomandatuur. See tähendab veel enne «Eesti vabatahtlikku ühinemist Nõukogude Liiduga».

Tudengid lihtsalt naersid hämmingus ja uskumatute nägudega, kui ma ütlesin, et hääletajatele ei antud alati isegi mitte valimissedelit.

See komandatuur keelas korraldada Tallinnas rahvakogunemisi ja meeleavaldusi, mida ei ole kooskõlastatud Venemaa esindajatega Eestis.

Noored ei teadnud midagi Nõukogude soomusmasinatest, mis saatsid «töörahva» rongkäiku Kadrioru meeleavaldusele.

Neile tuli üllatusena ka minu väide, et parlamendi alamkoja valimistel rikuti tol hetkel veel kehtivat Eesti Vabariigi põhiseadust ja teisi seadusi.

Näiteks keelati valimistel kandideerida kõigil, kes ei kuulunud Töötava Rahva Liidu nime kandnud valimisliidu ridadesse.

Tudengid lihtsalt naersid hämmingus ja uskumatute nägudega, kui ma ütlesin, et hääletajatele ei antud alati isegi mitte valimissedelit – selle täitsid ja lasksid nende eest urni valimiskomisjoni liikmed.

ASD

Kuid Venemaa tänasele juhtkonnale on see lugu põhimõttelise tähendusega.

Usun, et Kreml üritab tõestada, nagu oleks Tartu rahu juba ammu kehtetu, just seepärast, et soovib kõiki veenda, et Eesti ühinemine 1940. aastal Nõukogude Liiduga on tõeline ja juriidiliselt jõus akt.

Käisid ju Krimmi 2014. aasta sündmused täpselt sama «Balti rada»: algul töörahva meeleavaldused, siis dessant – 25 000 Venemaa GU (kindralstaabi peavalitsus) ja FSB (föderaalne julgeolekuteenistus) «rohelist mehikest» –, seejärel ajasid relvastatud isikud parlamendisaadikud istungisaali, sundisid automaaditorude ees hääletama iseseisvusdeklaratsiooni poolt ja korraldasid Ukraina seadusi eirates libareferendumi Krimmi ühinemise kohta Venemaaga.

Kui tunnistada, et Eesti «sovetiseerimine» ei olnud vabatahtlik, muutub ka Krimmi liidendamine juriidiliselt tühiseks.

Seepärast ongi Maria Zahharova nii hüsteeriline. Eesti vene maailm aga kiidab selle hüsteeria heaks.

Venemaa välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova. FOTO: Scanpix/AP/Aleksandr Zemlianitšenko

Paljude Venemaa patriootide silmis, kes mingi arusaamatuse tõttu elavad ikka veel Eestis, tähendaks Tartu rahu põlu alla seadmine ka õigusjärgluse tühistumist 1918. aasta Eesti vabariigiga.

Mis omakorda tähendab, et ei saa olla ka õigusjärgseid kodanikke.

See kõik võiks ju olla minu kui pagulase fantaasia – kui poleks Abhaasiat, Lõuna-Osseetiat, Krimmi ja Donbassi ...

Ja see tähendab, et tänane Eesti on riik, mis on loodud Eesti NSV maid ja varasid omaks tunnistades.

Mistõttu kõigil, kes alates 1940. aastast on Eestisse elama sattunud, on õigus kodakondsusele.

Seepärast juubeldavadki vene patrioodid nii väga ootuses, et Molotovi-Ribbentropi pakti Venemaa diplomaatia kõrgpunktiks ja Tartu rahu kehtetuks tunnistanud Kreml annab peagi teada valmisolekust kõigi vahenditega, kaasa arvatud sõjalistega, asuda kaitsma Eesti venekeelsete elanike huve, kelle õigusi rikub juba Eesti kui õigusjärgse riigi olemasolu ise.

See kõik võiks ju olla minu kui pagulase fantaasia – kui poleks Abhaasiat, Lõuna-Osseetiat, Krimmi ja Donbassi ...

Ma õnnitlen Eestit Tartu rahu sajanda aastapäeva puhul ja loodan südamest, et Eesti vene maailm varem või hiljem minuga ühineb.

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane