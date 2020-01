Sellega seos alustab Postimehe arvamustoimetuse koosseisus tood faktikontrolli toimetaja Vikki Perijainen, kes on omandanud bakalaureusekraadi Oxfordi ülikoolist ajaloo ja poliitika alal ning kellel on hetkel käsil Venemaale, Ida-Euroopale ja Kesk-Aasiale keskenduvad magistriõpingud Harvardi ülikoolis. Ta on esindanud mõlemat haridusasutust ka ülikooliväitluse maailmameistrivõistlustel, tulles 2018. aastal Mehhikos koos Sloveeniast pärit võistkonnakaaslasega Oxfordi tiimis maailmameistriks inglise keelt teise keelena rääkijate seas. Kooliõpilasena esindas ta Eestit kolm korda keskkooliväitluse MMil.