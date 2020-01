Verbaalne vastasseis tekkis Thunbergi üleskutsest peatada fossiilkütustesse investeerimine ja kaotada sellele mõeldud toetused. Kohe. Mispeale Mnuchin vastas, et Thunberg võiks minna majandust õppima ja tulla tagasi, et selgitada, kuidas see täpsemalt välja peaks nägema.

Pole midagi parata, aga ministri sõnades peitub tõetera. Kuigi fossiilkütuste osakaalu vähendamine on saanud juba üldiselt heaks kiidetud tegevuskavaks, on ebarealistlik nõuda nende subsideerimise kohest peatamist.

Julgen väita, et see intsident näitab kliimadiskussiooni sümptomaatilist probleemi, kus ühelt poolt võtavad võimust kliimapaanika ja radikaalsusesse kalduvad väited, teine pool läheb aga pelgalt Thunbergi nime kuuldes leili ja valab oma Ladale kütuselisandit juurde.

Samas ei eita enamik Thunbergi kriitikuid, et roheline energia on mõistlik suund. Kellelgi ei ole midagi selle vastu, kui bussid ja trammid sõidavad elektri või gaasi jõul, teler mängib päikesepaneeli peal ja külmikut hoiab käigus tuulepark.

Küll aga ajab inimesi vihale pidev maailmalõpu kuulutamine ja see, et tavakodanikest tehakse lihunikud, kes emakest Maad oma muruniidukitega tapavad. Inimesed vajavad oma elu planeerimiseks positiivset programmi, ja kuigi hukatuse kuulutamine on hea viis tähelepanu võita, ei taga see tingimata jätkusuutlikku tegevust.