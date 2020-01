Apteegireformi muutmiseks ei ole aega enam jäänud, hindas Kalle Muuli Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja». Kui oleks poliitilist tahet, siis uus regulatsioon ka tehtaks, ei pidanud Hindrek Riikoja ajavähesust tõsiseks argumendiks. Tahte puudumine näitab, et poliitikutel pole vastutustunnet segaduses korda luua. Muuli silmis on vastutustundmatud hoopis need, kes reformi muutjaid on süüdistanud äraostetavuses.

Kalle Muuli meenutas, et ta ütles juba detsembri algul samas saates, et apteegireformi muutmiseks saab aeg otsa ning valikuvõimalusi on järele jäänud vaid kaks: kas reform täiel määral tühistada või see senisel kujul ellu viia. Täiel määral tühistamiseks Riigikogus hääli kokku ei saadud. «Nüüd ma arvan küll, et isegi kui EKRE oma eelnõuga tuleb, siis on pilt selline, et ta jõuab vaevu lõõtsutades perroonile, kui rongi tagatuled paistavad.»

Muuli jätkas, et tema teadmiste järgi on ülejärgmine nädal Riigikogus töövaba nädal. «1. aprill on tähtaeg, kui hakata sealt lugema menetlusvõimalusi, siis midagi sisulist teha päev enne reformi jõustumist või päev enne seda, kui reform oleks pidanud jõustuma, on üsna mõeldamatu ja keeruline isegi siis, kui Riigikogus oleks üksmeel selles asjas. Või otsustamiseks vajalik häältehulk. Praegu tundub küll, et neil variantidel, mis laual on, pole ühelgi vajalikku häältehulka ehk enamust.»

Ta ennustas, et apteegireform jõustub 1. aprillil samal kujul, nagu see 2015. aastal vastu võeti.

Hindrek Riikoja arutles, et on võimalik teha ka nii, et kuigi reform hakkab 1. aprillist kehtima, asendatakse see lühikese aja pärast mõne muu seadusega. «Taga hullemaks!» hüüatas Muuli ja Riikoja täpsustas, et ta ei jõudnud oma hinnangut anda.

«Kõige hullem oleks see variant, et omanikke sunnitaks apteeke kinni panema. Ja siis kuu-kahe pärast öeldaks, et me nüüd teeme uue regulatsiooni. See on eraomandiga jõhker ümber käimine,» mõistis Muuli võimaliku tulevikustsenaariumi hukka.

«Poliitikud on näidanud seda, et nad ei saa aru, et asja üks külg on inimeste omandi küsimus, aga teine külg on sadade tuhandete inimeste tervise küsimus,» heitis Riikoja kivi poliitikute kapsaaeda. Ta nõudis, et poliitikud otsustaksid selgelt ära, kas ja kuidas apteegireformi muuta. Kui otsustakse mitte muuta, siis ka see tuleb selgelt välja öelda. Tema hinnangul on käesoleva segaduse põhjuseks tahmatus, sest Eesti seadusandlus võimaldab kiiresti uusi regulatsioone vastu võtta. Selleks peab ainult olema poliitilist tahet. Selge kokkuleppe saamiseks on vaja vaeva näha, aga näib, et igaüks üritab tekki enda poole tõmmata.