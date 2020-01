Tellijale

Kui president Putin kuulutas välja põhiseaduse reformimise, järgnes sellele terve kommentaaride ja artiklite tulv. Pean vajalikuks siinkohal ära märkida, et mina olen sel teemal juba pikemat aega kirjutanud ja kõnelnud. Kaitseliidu saja-aastaseks saamise puhul konverentsi ettekandes «Stsenaariumid Venemaale ja Eesti ülesanded», ajakirjas Kaitse Kodu avaldatud loos ning Postimehes ilmunud artiklites olen ennustanud, et Vladimir Putin ei hakka ootama 2024. aastani, vaid alustab Venemaa põhiseaduse muutmisega palju varem. Nüüd on saanud selgeks, et Venemaa sündmused hakkavad väga suure tõenäsusega arenema kõige halvema stsenaariumi kohaselt.