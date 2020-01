24. jaanuaril peab Vabas Akadeemias loengu Mihhail Lotman, kes seekord võtab vaatluse alla pealtnäha lihtsa küsimuse: «Mis on fakt?» Otseülekanne algab Postimehe veebis kell 18.15.

Tihtipeale kuuleme, et mingi asi on fakt, teine aga mitte. Hiljuti oli ka Riigikogus selleteemaline sõnavahetus, kus ükski osaline ei täpsustanud, mida ta fakti all mõistab. Kas faktid sõltuvad ideoloogiast või laiemalt maailmavaatest? Kas faktid sõltuvad keelest? Kas faktid võivad olla ainult tõesed? Nendel ja mõnedel teistel küsimustel peatutaksegi loengus.