Grupp riskiinvestoreid mängib juba mõnda aega mõttega panna Eestisse püsti tuumajaam. «Kliimasõbralik», «õnnetuskindel» ja «jäätmevaba» on sõnad, mis nende jutte kaunistavad. Maailma hääbuv tuumatööstus näeb väikestes reaktorites õlekõrt, mis nende äri elus hoiaks.

Vähem kui kümne aasta eest soovis Eesti Energia osaleda uue tuumajaama rajamisel Leetu. Visaginase tuumajaama idee jäigi mõtteks ja Leedu pole ammu enam tuumariik. Unistus oma aatomist pole aga surnud ja Fermi Energia nime all veavad entusiastid, kelle seas on ka toonane Eesti Energia juht Sandor Liive, mastaapset PR-harjutust, et eestlasi tuuma­usku pöörata.