7. ja 15. armee olid novembri keskpaigast Narva rindel kaotanud hinnanguliselt 12 000 meest pluss haiged ja külmavõetud. See polnud tühiasi isegi Punaarmeele. Kaotusi võinuks muidugi korvata ja juurde tuua terveid armeid, nagu ka ähvardati, kuid see oleks mõjunud hävitavalt Nõukogude Venemaa mainele, mida püüti iga hinna eest läikima lüüa.

Eesti väejuhatus, olemata ilmselt teadlik punaväe täielikust sõjatüdimusest, hoiatas väeosi siiski, et säilitataks valvelolek – kes teab, mis punastel viimasel hetkel pähe võib tulla. Kuid tegelikult vaenutegevus siiski soikus, kui mõned erandid välja arvata (näiteks Udo Einsildi korraldatud vana-aasta õhtune «lament» Lõunarindel).

Oodatud hetke saabumist on soomusronglane Ilmar Raamot hiljem meenutanud järgmiselt: «Võisime juba kella 10 paiku või varemgi märgata, et venelased asusid silla otsa tagant ikka julgemalt ja julgemalt meie suunas piiluma ja lõpuminutitel end juba oma varjenditest poolavalikult näitama. Nii avanes meil kiusatus nende poolel mõnda vene sõdurit püssikirbule võtta ja kui varest maha põmmutada. Ei olnud aga enam lusti viimsel minutil verd valada, sest lõppeks olid ka nemad samasugused sõdurid nagu meiegi, ja elada tahtis ju meist igaüks. Punkt kell 10.30 ronisid punased grupikestena oma peiduurgastest välja ja seda tegid ka meie mehed. Silmitsesime nüüd üksteist mõnekümne sammu kauguselt, end varjamata.» Vennastumise ja kaisutusteni asi siiski ei läinud. Lõpuks oli tegemist alles vaherahu ja mitte pärisrahuga.

Vaherahuleping määras sellegipoolest ära palju asju, mis hiljem ka pärisrahusse jõudsid, kaasa arvatud piiri. See jäi lõpuks suurtes joontes olemasolevale rindejoonele, välja arvatud Narva jõe parem kallas Peipsist Narvani, mis läks Eestile. Venemaa pidi aga tagasi saama Sala ja Dubrovka ümbruse, kust piir tõmbus Komarovka joonele. Eesti pidi likvideerima Loodearmee. Eestile Narva jõe idakaldal maariba jättes tunnistas Nõukogude Venemaa tahtmatult, et Venemaa on ohuks Eestile ja mitte Eesti Venemaale, risti vastupidi kõigile platsdarmi-juttudele.