Katri Raik, riigikogu liige, Sotsiaaldemokraatlik Erakond FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Haridusminister Mailis Reps (Keskerakond) peab leidma lahenduse Kiviõli 1. keskkooli ümbritsevale kriisile, kirjutab Ida-Virumaalt pärit riigkogu liige Katri Raik (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

Kogu Eesti teab tänaseks, et kusagil seal idas on Kiviõli 1. keskkool, mis paistab olema üks äge kool ja sellel koolil oli ka armastatud direktor Heidi Uustalu, kes ülepeakaela, ühe päevaga töölt kõrvaldati. Väiksemale ringile on kristallselge see, et tegemist oli kohaliku poliitilise kähmlusega koalitsiooni ja opositsiooni vahel, mille kaalukeeleks on üks mees. Koalitsiooni kooshoidmiseks toodi ohvriks koolijuht, kes on kohalikus võtmes nn valest erakonnast ning jäi sealses poliitilises võitluses meestele teele ette.

Mina püüan seda lugu, mis päädis mõni päeva tagasi kogukonna koosolekuga ja kus oli kohal paarsada inimest, vaadata endise Ida-Virumaa koolijuhina ja inimesena, kes on tegev ka kohalikus poliitikas, olles opositsiooni poole peal. Nii nagu Heidi Uustalugi. Pean kohe lisama, et see lugu ei ole seotud minu erakondliku kuuluvusega, seda juba seepärast, et sotsiaaldemokraate Lüganuse vallavolikogus ei ole. Kahju, et seda eraldi rõhutama pean, aga selliseks oleme me koos poliitiku staatuse ühiskonnas teinud: poliitik ei ole midagi usaldusväärset ja väljapoole erakonnapoliitikat justkui ei jäägi midagi.

Kiviõli koolijuhi töölepingu lõpetamise ajend oli noorte poliitiline kohtumine koolis. Õnnetuseks sai seda siduda koolijuhi enda erakondliku kuuluvusega. Me ise oleme andnud 16-aastastele valimisõiguse ja seetõttu on koolil igati kohane noori poliitika teemadel harida. Muidugi peavad kooliuksed olema võrdselt avatud kõigile erakondadele. Just nii püüdsin mina kogu hingest teha siis, kui olin Narva kolledži juht. Hoidusin piinlikult isiklikust valimiskampaaniast, aga kindlasti leiaks ka minu otsustest midagi, mida saab kallutatuseks nimetada. Kas sel juhul ei tohikski koolijuht kohapealses poliitikas tegev olla? See oleks hea must-valge otsus, aga kas ka õige? Kes siis kuulub volikokku, kui kohalik aktiivne haridustegelane seal olla ei tohiks?

Enne jõulupühi kogunes Lüganuse volikogu erakorralisele istungile. Ajakirjanikke oli rohkem kui koalitsioonisaadikuid, kel silmad maas. Opositsioonisaadikud kohale ei tulnud. See samm jäi kohalikule kogukonnale arusaamatuks. Erakorralise istungiga näitasid võimuerakonnad ühtekuuluvust, mis niisama lihtsalt ei murene. Mõned päevad hiljem toimunud rahvakoosolekule soostusid vallajuhid isegi (!) kohale tulema ning said kogukonna käest selle eest avalikult kiita. Vallavanem istus isegi inimeste poole näoga ja teenis taas kiitust. Volikogu esimees isegi rääkis inimestega, aga tema selg oli rahva poole. Hull lugu ikka küll.

Minu jaoks esmapilgul üllatusena olid vallainimesed nõus lubama edaspidi koalitsioonile kriitikavaba tegevust, peaasi, et direktor saaks jätkata. Just nimelt jätkata, sest tema töölt eemaldamine ei toimunud mõistlikul viisil. Kogukond ütleb siinkohal oma selge sõna: on üsna ükskõik kas vallavanema eesnimi on Andres, Andrea või hoopis Enno – kõik nad on kohapeal tuntud vallavanema tooli ihkavad poliitikud, aga valla ainus keskkool vajab juhti. Keset õppeaastat on vaja just sedasama juhti, Heidi Uustalu, kes on meeskonnamängija. Kokkuleppel temaga on tulnud kooli tööle verinoored õpetajad, kes on paarkümmend aastat nooremad kui keskmine Eesti õpetaja. See on paljude koolijuhtide unistus. Tuletan meelde, et me räägime Kiviõlist, mitte Pärnust või Viljandist. Muide, Kiviõli 1. keskkoolis on iga neljas õpilane venekeelsest kodust pärit. Siin õpivad kõik koos, oma koolis. Just sellist kooli me Eestisse tahamegi. Ma ei saa jätta nimetamata, et praeguses direktori saagas ei ole integratsiooniargumenti kordagi lauale toodu. Ja õige ongi, kool on kool.